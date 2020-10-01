ماذا يكشف طالع «موسيماني» مع الأهلي وفقًا لحظوظ برجه

أعلن النادي الأهلي إنهاء التعاقد مع ريني فايلر المدير الفني السويسري للفريق بشكل رسمي، والتعاقد مع موسيماني مديرا فنيا جديدا لمدة موسمين مقبلين.وكان موسيماني قد فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع صنداونز عام 2016 على حساب الزمالك.

وبعيدًا عن فنيات المدرب الكبير، يمكن لطالع برجه أن يتنبأ بحظوظ المدرب الجنوب أفريقي مع القلعة الحمراء.

«موسيماني» من مواليد 26 يوليو عام 1964، حيث ينتمى لبرج الأسد، يتمتعون بالحيوية البالغة، ويميلون إلى الانشغال الدائم، كما يُعتقد أنهم طموحون، ومبدعون، ومتفائلون، الأمر الذى يجعله قادر على النجاح فى النادى الأهلى.

ويتميز مولود برج الأسد بالحماس في أداء العمل دون ملل أو ضجر، كما يعد من المفكرين الذين يميلون إلى النقد، ويأخذون وقتًا كبيرًا قبل اتخاذ أي قرار.

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ويمتلك مولود برج الأسد بتحمل المسؤولية العالي، فهو يعتمد بنسبة عالية على ذاته، ويحب إنجاز أموره بنفسه، كما يتميز بتواضعه في معاملته مع الآخرين، وذلك لا يمنعه من الافتخار بإنجازاته دون الوصول إلى الغرور.

«حظوظ موسيماني»

توقعت خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي لمواليد برج الأسد، بالمزيد من النجاح في العمل والشهرة بالحياة المهنية.

ويعتبر النجاح حليف المدرب الجنوب أفريقي وفقًا لحظوظ برج الأسد، الأمر الذي قد يدر الكثير من البطولات على النادي الأهلي.