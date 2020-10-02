حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 2 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الثور قالت:مهنيًا: حاول أن تكون دقيقًا جدًا في عملك، ويستحسن أن تهتم بما أوكل إليك فقط لتكون مطمئن البال.

عاطفيًا: لا تحاول أن تكون عدائيًا مع الشريك، فقد تفاجأ بتصرف غير متوقع منه يثير المشاكل.

صحيًا: تستفيد من عطلة مفاجئة وتستغلها للقيام بنشاطات ترفيهية تريحك نفسيًا.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.