حظك اليوم.. برج الأسد السبت 3 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج الأسد قالت:مهنيًا: تميزك بخبراتك وبكفاءاتك يفتح أمامك أبوابًا متعددة، وقد تتلقى عروضًا بالجملة لتحسين وضعك المهني.

عاطفيًا: الدعم المطلوب من الشريك يكون متوافرًا، وعليك أن تكون أكثر واقعية واعتمادًا على نفسك.

صحيًا: اكتف بفنجان واحد من القهوة صباحًا ولا تتناولها بعد الظهر لأنها تسبب لك الأرق.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.