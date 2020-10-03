



مهنيًا: تسوي هذا اليوم بعض الأمور العالقة على طريق اتصالاتك، وتبدو متحمسًا أكثر من العادة، ويبتسم لك الحظ ويأتيك بالأخبار السارّة.

عاطفيًا: مبادرة من الشريك تعيد تصحيح الوضع العاطفي، وتضع العلاقة بينكما على السكة الصحيحة.

صحيًا: لن توفر أي علاج أو وسيلة طبية للتخلص من السمنة التي باتت تزعجك جدًا. قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج القوس قالت:مهنيًا: تسوي هذا اليوم بعض الأمور العالقة على طريق اتصالاتك، وتبدو متحمسًا أكثر من العادة، ويبتسم لك الحظ ويأتيك بالأخبار السارّة.عاطفيًا: مبادرة من الشريك تعيد تصحيح الوضع العاطفي، وتضع العلاقة بينكما على السكة الصحيحة.صحيًا: لن توفر أي علاج أو وسيلة طبية للتخلص من السمنة التي باتت تزعجك جدًا. وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظك اليوم.. برج القوس السبت 3 أكتوبر 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة الدستور وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.