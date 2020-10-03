حظك اليوم.. برج الجوزاء السبت 3 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك، اليوم السبت، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:مهنيًا: لا تخشَ هذا اليوم التصريح بوجهة نظرك، ووضّح الأمور لتنال حقوقك التي تطالب بها منذ مدة بعيدة.عاطفيًا: إيجابيات من الشريك تمنحك أملًا أكبر في المستقبل، لكن الانتظار قليلًا مطلوب لاستيضاح بعض النقاط.صحيًا: مع اقتراب موسم الشتاء يقلّ الوقت المتاح لممارسة الرياضة، لذا عليك الالتحاق بأحد الأندية.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.