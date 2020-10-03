فرص جديدة.. حظ برج القوس في أكتوبر 2020

تبحث كل شخصية مع بداية كل شهر جديد على توقعات الأبراج الفلكية، على كل الأصعدة سواء المهنية أو الصحية أو حتى العاطفية.وتعرض "الدستور لقرائها قراءة خبيرة الأبراج ندى عادل لبرج القوس أكتوبر 2020.

توقعات برج القوس خلال شهر أكتوبر:

توقعات برج القوس عمليًا:

يحمل هذا الشهر وعودًا كثيرة وحظوظًا استثنائية في شتى المجالات الشخصية والمهنية لذا اغتنم الفرص جيدًا، قد تفكر في مشروع سفر قريبًا، انت من أكثر الأبراج العاشقه للسفر، سوف تساعد صديقه لك من الابراج المائية، تساعدها في العمل ويجلب لك الحظ بسببها المال الوفير وشهرة عارمة وتلفت الانتباه.

توقعات برج القوس عاطفيًا:

يحمل إليك هذا الشهر الحب والإعجاب، الحياة العاطفية رحلة كبيرة وطويلة، اتخاذ أي قرار يجب الحساب له جيدًا وكثيرًا وبمشاركة الشريك كي لايقع اللوم على احد.

توقعات برج القوس صحيا:

بالإجمال انت عادة لا تهمل صحتك، الحياة الصحية فى حالة جيدة لكن ثابر على القيام ببعض النشاطات الجسدية والاجتماعية فهي مفيدة، وكنت تعاني من مرض بالمعدة احترس من الأطعمة التي تتناولها.