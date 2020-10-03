توقعات برج الأسد خلال أكتوبر.. نجاح في حياتك العملية

توقعات برج الأسد خلال شهر أكتوبر:
توقعات برج الاسد عاطفيًا:
البعض يستعد للحب والحنان والعطف مع أنهم يهتمون بعملهم والنجاح والآخر، وسوف يقابل شريك حياته.
توقعات برج الأسد عمليا:
سيمضون على أوراق وعقود خارج تخيلاتهم لعمل جديد، ويسعون للسفر للخارج أو العمل بمؤسسة كبيرة، وينجحون جدا عمليا هذا الشهر، والبعض يحدث له فراق أحد عزيز على قلبه، لكنه يلجأ بالتخلص من ذلك خلال العمل والانهماك بأمور جديدة.
توقعات برج الأسد صحيا:
احرص على النوم في أوقات مناسبة، لأن هذا الشهر سيكون ضاغط عليك في قله النوم وصرف أموال أكثر من عادتك.
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