توقعات برج الحوت خلال أكتوبر.. تفرقة بينك وبين شريك حياتك

توقعات برج الحوت خلال شهر أكتوبر:
توقعات برج الحوت عمليًا:
ينصحك الفلك بعدم التوتر والابتعاد عن الأجواء المزعجة والخوض في المعركة البناء وأن تنتبه لعملك وتحقيق أهدافك لأن ذلك يلفت الأنظار إليك، احذر من التطورات مع أشخاص في محيط عملك عليك بتوخي الحذر.
توقعات برج الحوت عاطفيًا:
مليت من علاقتك وتعيش في أجواء متوترة تجلب لك التعاسة والتعب الصحي ولا يوجد بها تحفيز معنوي ولا تحفيز مادي أو جنسي فأصبحت العلاقة بينك وبين الشريك جافة المشاعر محاطة بالناس المحبطة والتي تتدخل لإيذائك والتفرقة بينك وبين الشريك، أنت إنسان تحب المرح وتحب الحياة سوف تسافر عن قريب وتخرج من هذا التوتر الذي عشت فيه في الآونة الأخيرة من العلاقة.
توقعات برج الحوت صحيا:
يتسبب لك التفكير بالأكل الزائد أو قلة الأكل في بعض المشاكل، فإنت يا إما تفقد شهيتك أو تأكل كثيرا فعليك أن تنتبه، إبدأ بتنشيط جسمك، وسوف تقوم بممارسة الرياضة وتنشيط حياتك العملية والصحية.
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