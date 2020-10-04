حظك اليوم والتوقعات الفلكية اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020

مهنيًا: تبحث هذا اليوم عن أمان واستقرار واطمئنان ما بالنسبة إلى وضع مالي أو تمويلي تبحثه.عاطفيًا: ارتباط عاطفي جديد في طريقه إليك، قد يحمل إليك مشروع وزواج واستقرار نهائي.صحيًا: إذا كنت تكثر من تناول الحلويات، النتائج ستظهر قريبًا جدًا ولن تكون مطمئنة.مهنيًا: يحمل هذا اليوم فرصة للعمل بعيدًا عن الضجيج، فتنكبّ على ملف تحافظ على سريّته.عاطفيًا: طموحك العاطفي كبير جدًا، لكنك تبحث عن الفرصة المناسبة التي تساعدك على تحقيق هذا الطموح.صحيًا: عوارض القلق التي تنتابك بين الحين والآخر تبقي أعصابك في حال توتر دائم.

الجوزاء

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن تدخّل سافر في أعمالك وعن اعتراض على مشاريعك.

عاطفيًا: اغتنم فرصة بقائك في المنزل للتفكير بهدوء في أمور كانت تشغل بالك إزاء الشريك.

صحيًا: خصص المزيد من الوقت لترتاح من عناء العمل ومارس الرياضة يوميًا.

السرطان

مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم فرصًا سعيدة، ويمكن أن توظّف طاقاتك من أجل بلورة مشروع مميّز.

عاطفيًا: تلتقي الحبيب قريبًا وتضعان النقاط على الحروف في استمرار العلاقة على أسس سليمة.

صحيًا: كل ما تخطط له يسير على خير ما يرام، وتبدو الأمور جلية على وجهك.

الأسد

مهنيًا: يتراجع وضعك المهني بعض الشيء اليوم، ما قد يضيّع عليك فرصًا ممتازة للقاءات مهنية تبدو واعدة جدًّا.

عاطفيًا: تستعدّ للقيام برحلة مع الحبيب والابتعاد عن أجواء العمل والضغوط المرهقة التي ترافقك في عملك.

صحيًا: الصداع شبه الدائم سببه إما ضعف في النظر أو عامل آخر يستدعي زيارة الطبيب اليوم قبل الغد.

العذراء

مهنيًا: يفتح أمامك هذا اليوم أبوابًا للتحرّر من بعض الضغوط، أو يتيح لك فرصة لها علاقة بعمل قديم أو ارتباط مزمن.

عاطفيًا: مجموعة من المؤشرات الجيدة، تلاقي مساعيك نتيجة مثمرة جدًا وتتحسن العلاقة.

صحيًا: تحاش قدر الإمكان الدخول في معمعات وحوارات ساخنة قد توتر لك أعصابك.

الميزان

مهنيًا: يتيح هذا اليوم فرصًا جيدة للاتصالات والمفاوضات المتعلقة بشأن مالي، ويشير إلى عملية شراء مهمة.

عاطفيًا: لا تقم بأي عمل طائش قد يفوّت عليك فرصة التفاهم والحوار مع الحبيب هذا اليوم.

صحيًا: تحاول جمع أكبر عدد من المحيطين بك للقيام بنشاطات رياضية يومية.

Advertisements

العقرب

مهنيًا: قد تشعر بعدم الاستقرار، ومع ذلك تجد هدفك يتحقق لأنك صاحب إرادة صلبة ولا تخاف من المواجهة إذا متسلحًا بالحق.

عاطفيًا: استقرار في العلاقة بالشريك، وخصوصًا بعد توضيح الأمور ووضع النقاط على الحروف.

صحيًا: تنفذ بانتظام وعناية ما يطلبه الطبيب منك، فتشعر بأن صحتك نحو المزيد من التحسن.

القوس

مهنيًا: هذا اليوم مناسب جداَ لك، وتتخلص من المشاغبات التي تعرضك لبعض المظالم ومن العراقيل التي تواجه طموحك.

عاطفيًا: يوم ضبابي مع الشريك لكنه لا يستحق الذكر، ومن الأفضل تقديم بعض التنازلات لتخطيه بسلام.

صحيًا: لا تدع كثرة مشاغلك تثنيك عن ممارسة الرياضة، عليك تخصيص وقت يومي لها.

الجدي

مهنيًا: يسلط هذا اليوم المميز الضوء على قضايا مالية أو على مشاريع ضخمة تطرحها على ارباب العمل وتنال الموافقة عليها.

عاطفيًا: تشعر ببعض التراجع المعنوي، ويترافق ذلك مع بعض التردّد الذي يفرض عليك الحسم قبل تفاقم الأمور.

صحيًا: الآلام العابرة التي تنتابك بين حين وآخر تحتم عليك زيارة الطبيب بأسرع وقت.

الدلو

مهنيًا: حاول ألا توظف أموالك في استثمارات من دون وضع خطط ثابتة لها، وإلا خسرت كل شيء في لحظة.

عاطفيًا: الشريك يطالبك بجواب حاسم حول طبيعة العلاقة بينكما، ويريد توضيحًا لبعض الأمور التي تهمّكما.

صحيًا: تتماثل للشفاء بعد وعكة ألمّت بك، وهذا ما ينسحب ارتياحًا على جميع أفراد الأسرة.

الحوت

مهنيًا: يتيح أمامك هذا اليوم فرصًا جديدة لشراكة محتملة أو للبدء بمشروع جديد ضخم جدًا يستغرق إنجازه عدة سنوات.

عاطفيًا: تسود الرومانسية حياتك لكن قد يطرأ ما يجعلك متشنّجًا قليلًا بسبب وضع عاطفي متأزم أو لسرّ أخفيته.

صحيًا: تلتزم أمام الجميع الإقلاع عن التدخين والبدء بممارسة الرياضة يوميًا.