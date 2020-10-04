حظك اليوم والتوقعات الفلكية اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020

الحمل
مهنيًا: تبحث هذا اليوم عن أمان واستقرار واطمئنان ما بالنسبة إلى وضع مالي أو تمويلي تبحثه.
عاطفيًا: ارتباط عاطفي جديد في طريقه إليك، قد يحمل إليك مشروع وزواج واستقرار نهائي.
صحيًا: إذا كنت تكثر من تناول الحلويات، النتائج ستظهر قريبًا جدًا ولن تكون مطمئنة.
الثور
مهنيًا: يحمل هذا اليوم فرصة للعمل بعيدًا عن الضجيج، فتنكبّ على ملف تحافظ على سريّته.
عاطفيًا: طموحك العاطفي كبير جدًا، لكنك تبحث عن الفرصة المناسبة التي تساعدك على تحقيق هذا الطموح.
صحيًا: عوارض القلق التي تنتابك بين الحين والآخر تبقي أعصابك في حال توتر دائم.
الجوزاء
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن تدخّل سافر في أعمالك وعن اعتراض على مشاريعك.
عاطفيًا: اغتنم فرصة بقائك في المنزل للتفكير بهدوء في أمور كانت تشغل بالك إزاء الشريك.
صحيًا: خصص المزيد من الوقت لترتاح من عناء العمل ومارس الرياضة يوميًا.
السرطان
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم فرصًا سعيدة، ويمكن أن توظّف طاقاتك من أجل بلورة مشروع مميّز.
عاطفيًا: تلتقي الحبيب قريبًا وتضعان النقاط على الحروف في استمرار العلاقة على أسس سليمة.
صحيًا: كل ما تخطط له يسير على خير ما يرام، وتبدو الأمور جلية على وجهك.
الأسد
مهنيًا: يتراجع وضعك المهني بعض الشيء اليوم، ما قد يضيّع عليك فرصًا ممتازة للقاءات مهنية تبدو واعدة جدًّا.
عاطفيًا: تستعدّ للقيام برحلة مع الحبيب والابتعاد عن أجواء العمل والضغوط المرهقة التي ترافقك في عملك.
صحيًا: الصداع شبه الدائم سببه إما ضعف في النظر أو عامل آخر يستدعي زيارة الطبيب اليوم قبل الغد.
العذراء
مهنيًا: يفتح أمامك هذا اليوم أبوابًا للتحرّر من بعض الضغوط، أو يتيح لك فرصة لها علاقة بعمل قديم أو ارتباط مزمن.
عاطفيًا: مجموعة من المؤشرات الجيدة، تلاقي مساعيك نتيجة مثمرة جدًا وتتحسن العلاقة.
صحيًا: تحاش قدر الإمكان الدخول في معمعات وحوارات ساخنة قد توتر لك أعصابك.
الميزان
مهنيًا: يتيح هذا اليوم فرصًا جيدة للاتصالات والمفاوضات المتعلقة بشأن مالي، ويشير إلى عملية شراء مهمة.
عاطفيًا: لا تقم بأي عمل طائش قد يفوّت عليك فرصة التفاهم والحوار مع الحبيب هذا اليوم.
صحيًا: تحاول جمع أكبر عدد من المحيطين بك للقيام بنشاطات رياضية يومية.
العقرب
مهنيًا: قد تشعر بعدم الاستقرار، ومع ذلك تجد هدفك يتحقق لأنك صاحب إرادة صلبة ولا تخاف من المواجهة إذا متسلحًا بالحق.
عاطفيًا: استقرار في العلاقة بالشريك، وخصوصًا بعد توضيح الأمور ووضع النقاط على الحروف.
صحيًا: تنفذ بانتظام وعناية ما يطلبه الطبيب منك، فتشعر بأن صحتك نحو المزيد من التحسن.
القوس
مهنيًا: هذا اليوم مناسب جداَ لك، وتتخلص من المشاغبات التي تعرضك لبعض المظالم ومن العراقيل التي تواجه طموحك.
عاطفيًا: يوم ضبابي مع الشريك لكنه لا يستحق الذكر، ومن الأفضل تقديم بعض التنازلات لتخطيه بسلام.
صحيًا: لا تدع كثرة مشاغلك تثنيك عن ممارسة الرياضة، عليك تخصيص وقت يومي لها.
الجدي
مهنيًا: يسلط هذا اليوم المميز الضوء على قضايا مالية أو على مشاريع ضخمة تطرحها على ارباب العمل وتنال الموافقة عليها.
عاطفيًا: تشعر ببعض التراجع المعنوي، ويترافق ذلك مع بعض التردّد الذي يفرض عليك الحسم قبل تفاقم الأمور.
صحيًا: الآلام العابرة التي تنتابك بين حين وآخر تحتم عليك زيارة الطبيب بأسرع وقت.
الدلو
مهنيًا: حاول ألا توظف أموالك في استثمارات من دون وضع خطط ثابتة لها، وإلا خسرت كل شيء في لحظة.
عاطفيًا: الشريك يطالبك بجواب حاسم حول طبيعة العلاقة بينكما، ويريد توضيحًا لبعض الأمور التي تهمّكما.
صحيًا: تتماثل للشفاء بعد وعكة ألمّت بك، وهذا ما ينسحب ارتياحًا على جميع أفراد الأسرة.
الحوت
مهنيًا: يتيح أمامك هذا اليوم فرصًا جديدة لشراكة محتملة أو للبدء بمشروع جديد ضخم جدًا يستغرق إنجازه عدة سنوات.
عاطفيًا: تسود الرومانسية حياتك لكن قد يطرأ ما يجعلك متشنّجًا قليلًا بسبب وضع عاطفي متأزم أو لسرّ أخفيته.
صحيًا: تلتزم أمام الجميع الإقلاع عن التدخين والبدء بممارسة الرياضة يوميًا.
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