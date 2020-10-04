حظك اليوم.. برج العقرب اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 4 أكتوبر، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: قد تشعر بعدم الاستقرار، ومع ذلك تجد هدفك يتحقق لأنك صاحب إرادة صلبة، ولا تخاف من المواجهة لأنك متسلح بالحق.

عاطفيًا: استقرار ومراوحة في العلاقة بالشريك، خصوصًا بعد توضيح الأمور ووضع النقاط على الحروف.

صحيًا: تنفذ بانتظام وعناية ما يطلبه الطبيب منك، فتشعر بأن صحتك نحو المزيد من التحسن.