حظك اليوم.. برج العقرب اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020

مهنيًا: قد تشعر بعدم الاستقرار، ومع ذلك تجد هدفك يتحقق لأنك صاحب إرادة صلبة، ولا تخاف من المواجهة لأنك متسلح بالحق.
عاطفيًا: استقرار ومراوحة في العلاقة بالشريك، خصوصًا بعد توضيح الأمور ووضع النقاط على الحروف.
صحيًا: تنفذ بانتظام وعناية ما يطلبه الطبيب منك، فتشعر بأن صحتك نحو المزيد من التحسن.
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