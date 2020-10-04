أبراج

حظك اليوم.. برج العقرب اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، الأحد 4 أكتوبر، وفيما يخص برج العقرب قالت:

مهنيًا: قد تشعر بعدم الاستقرار، ومع ذلك تجد هدفك يتحقق لأنك صاحب إرادة صلبة، ولا تخاف من المواجهة لأنك متسلح بالحق.

عاطفيًا: استقرار ومراوحة في العلاقة بالشريك، خصوصًا بعد توضيح الأمور ووضع النقاط على الحروف.

صحيًا: تنفذ بانتظام وعناية ما يطلبه الطبيب منك، فتشعر بأن صحتك نحو المزيد من التحسن.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظك اليوم.. برج العقرب اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة الدستور وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا