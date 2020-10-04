حظك اليوم.. برج القوس اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020

مهنيًا: هذا اليوم مناسب جدًا لك، وتتخلص من المشاغبات التي تعرضك لبعض المظالم، ومن العراقيل التي تواجه طموحك.
عاطفيًا: يوم ضبابي مع الشريك لكنه لا يستحق الذكر، ومن الأفضل تقديم بعض التنازلات لتخطيه بسلام.
صحيًا: لا تدع كثرة مشاغلك تثنيك عن ممارسة الرياضة، عليك تخصيص وقت يومي لها.
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