حظك اليوم.. برج القوس اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 4 أكتوبر، وفيما يخص برج القوس قالت:مهنيًا: هذا اليوم مناسب جدًا لك، وتتخلص من المشاغبات التي تعرضك لبعض المظالم، ومن العراقيل التي تواجه طموحك.

عاطفيًا: يوم ضبابي مع الشريك لكنه لا يستحق الذكر، ومن الأفضل تقديم بعض التنازلات لتخطيه بسلام.

صحيًا: لا تدع كثرة مشاغلك تثنيك عن ممارسة الرياضة، عليك تخصيص وقت يومي لها.