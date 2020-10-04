حظك اليوم.. برج الميزان اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 4 أكتوبر، وفيما يخص برج الميزان قالت:مهنيًا: يتيح هذا اليوم فرصًا جيدة للاتصالات والمفاوضات المتعلقة بشأن مالي، ويشير إلى عملية شراء مهمة.

عاطفيًا: لا تقم بأي عمل طائش قد يفوّت عليك فرصة التفاهم والحوار مع الحبيب هذا اليوم.

صحيًا: تحاول جمع أكبر عدد من المحيطين بك للقيام بنشاطات رياضية يومية.