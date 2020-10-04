حظك اليوم.. برج الحوت اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 4 أكتوبر، وفيما يخص برج الحوت قالت:مهنيًا: يتيح أمامك هذا اليوم فرصًا جديدة لشراكة محتملة أو للبدء بمشروع جديد ضخم جدًا يستغرق إنجازه عدة سنوات.

عاطفيًا: تسود الرومانسية حياتك لكن قد يطرأ ما يجعلك متشنّجًا قليلًا بسبب وضع عاطفي متأزم أو لسرّ أخفيته.

صحيًا: تلتزم أمام الجميع بالإقلاع عن التدخين والبدء بممارسة الرياضة يوميًا.