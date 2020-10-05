حظك اليوم.. برج العقرب الإثنين 5 أكتوبر 2020





مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى اتصال مهم تجريه وعلاقة مناسبة تستفيد منها، وتلاقي الدعم من قبل فئات قادرة أو من قبل زملاء.

عاطفيًا: تكون ملزمًا بتحقيق معظم رغبات الشريك، وإن كان بعضها صعب التحقيق نوعًا ما.

صحيًا: تشعر ببعض الوجع في المفاصل قد يكون سببه الارتفاع الكبير في الرطوبة. قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى اتصال مهم تجريه وعلاقة مناسبة تستفيد منها، وتلاقي الدعم من قبل فئات قادرة أو من قبل زملاء.عاطفيًا: تكون ملزمًا بتحقيق معظم رغبات الشريك، وإن كان بعضها صعب التحقيق نوعًا ما.صحيًا: تشعر ببعض الوجع في المفاصل قد يكون سببه الارتفاع الكبير في الرطوبة. وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.



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