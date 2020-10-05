حظك اليوم.. برج السرطان الإثنين 5 أكتوبر 2020





مهنيًا: تسوي مشكلة عالقة، أو يجعلك ترى الأمور على حقيقتها وبوضوح، ويأتيك الحظ زائرًا بصورة فجائية.

عاطفيًا: كن صبورًا ولا تدهور حياتك العاطفية بعدما عملت جاهدًا لإنجاحها مع الشريك، الذي لم يخيّب آمالك يومًا.

صحيًا: اختيار الطعام المغذّي يعدّ خطوة للأمام، من أجل حياة صحية أفضل. قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج السرطان قالت:مهنيًا: تسوي مشكلة عالقة، أو يجعلك ترى الأمور على حقيقتها وبوضوح، ويأتيك الحظ زائرًا بصورة فجائية.عاطفيًا: كن صبورًا ولا تدهور حياتك العاطفية بعدما عملت جاهدًا لإنجاحها مع الشريك، الذي لم يخيّب آمالك يومًا.صحيًا: اختيار الطعام المغذّي يعدّ خطوة للأمام، من أجل حياة صحية أفضل. وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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