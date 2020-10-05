حظك اليوم.. برج الدلو الإثنين 5 أكتوبر 2020





مهنيًا: تتعرض لخيبة أمل من زميل كنت تثق به جدًا، لكنك لا تلبث أن تقع في مشكلة مع محيطك.

عاطفيًا: حارب السلبيات الطارئة بإيجابية وثقة عالية بالنفس، ولا تسمح لأي أمر بأن يؤثر في علاقتك بالشريك.

صحيًا: تتوضّح قضية صحية كانت تقلقك فترتاح نفسيًا، وتبدأ صفحة جديدة من التفاؤل. قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الدلو قالت:مهنيًا: تتعرض لخيبة أمل من زميل كنت تثق به جدًا، لكنك لا تلبث أن تقع في مشكلة مع محيطك.عاطفيًا: حارب السلبيات الطارئة بإيجابية وثقة عالية بالنفس، ولا تسمح لأي أمر بأن يؤثر في علاقتك بالشريك.صحيًا: تتوضّح قضية صحية كانت تقلقك فترتاح نفسيًا، وتبدأ صفحة جديدة من التفاؤل. وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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