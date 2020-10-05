كيف تجذبين الرجل حسب برجه الفلكي.. خبيرة أبراج تجيب

تختلف طريقة جذب كل رجل والتقرب منه حسب برجه الفلكي الذي ينتمي إليه، ويؤثر بشكل مباشر على أفكاره وتصرفاته مع المحيطين به، وتتحدث لـ "الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد عن الطريقة المثالية لجذب كل رجل حسب برجه.

يعشق مولود برج الحمل سماع عبارات المديح والإعجاب بشخصيته، تمامًا مثل شكله الخارجي ويميل نحو المرأة الجريئة، والشجاعة والتي تتمسك برأيها وتجادله دائما.

- برج الثور:

يميل مولود برج الثور نحو العلاقات الهادئة والكلاسيكية، ويمكن للمرأة جذبه بسهولة تامة في حالة تعاملها معه بنعومة ولطافة زائدة، كما أنه يعشق الهدايا ويحب دائمًا تلقيها من شريكته.

- برج الجوزاء:

يفضل مولود برج الجوزاء المرأة التي يمكن أن تتحداه بسهولة ودون تردد، وتعرف الأمور التي تهمه.

- برج السرطان:

يسهل على المرأة جذب مولود برج السرطان عبر إظهار الجانب الرومانسي لديها، كما يمكنها التقرب منه عبر تحضير مفاجآت مميزة له مع التركيز على الطابع الرومانسي.

- برج الأسد:

يمكنك جذب الرجل الأسد والتقرّب منه بسهولة تامة عبر اعتماد أسلوب المديح الذي يعشقه، وتبادل بعض اللمسات الرقيقة معه.

- برج العذراء:

يعطي مولود برج العذراء أهمية خاصة للنظافة والترتيب، ولا يمكن للمرأة أبدًا جذبه أو التقرب منه في حالة عدم اهتمامها بهذه النقاط.

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- برج الميزان:

تعتبر الرومانسية من أبرز نقاط ضعف مولود برج الميزان، الذي يميل نحو الجلسات الرقيقة والرومانسية ويمكن جذبه بسهولة أكبر من خلال مشاركته بالاستماع إلى أنواع الموسيقى التي يفضلها.

- برج العقرب:

يصعب تحديد الطريقة المثالية لجذب مولود برج العقرب، فهو غامض الى حد ما، إلا أنه يفضل قلة الكلام والانسجام والتفاعل الجسدي.

- برج القوس:

يميل مولود برج القوس نحو الحس الفكاهي ويعشق النكات والمزاح، لذلك يسهل على المرأة جذبه من خلال مشاركته بعض النكت المميزة.

- برج الجدي:

يتميز مولود برج الجدي بشخصيته الجادة مما يجعل عملية جذبه ولفت انتباهه صعبة، إلا أنه يفضل اللقاءات الهادئة ويميل نحو المرأة الجادة أيضًا.

- برج الدلو:

يهوى مولود برج الدلو التحدي واختبار التجارب المميزة والجديدة، ولن يسهل على المرأة جذبه إلا إذا شاركته مغامراته.

- برج الحوت:

يجب ألا تتردد المرأة في مفاجأة مولود برج الحوت، بطريقة مميزة ومحاولة إكتشاف أفكاره، لكي تتمكن من التقرب منه بسهولة أكبر.