انت الان تتابع تفاصيل خبر اعلانات وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية لجميع المؤهلات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر احدث إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 28 أغسطس 2020، حيث نواصل على مصر فايف عرض جديد الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات ولجميع المؤهلات، ونستعرض اليوم عدد جديد وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية.

فقد تضمنت إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم مئات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات وتناسب جميع المؤهلات، من عمال وفنيين في مختلف التخصصات ومهندسين ومشرفين و طباخين و شيفات و وظائف إدارية وسكرتارية ومحاسبين ومحامين وأفراد امن وسائقين ومندوبين مبيعات وموظفين استقبال وموظفين إدخال بيانات وصيادلة وأطباء وتمريض وغيرها من الوظائف المختلفة، ونتابع الآن عرض اهم وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 28/8/2020.

إعلانات وظائف جريدة الوسيط الجمعة 28/8/2020

وظائف خالية للجنسين بمطعم وكافية انترناشيونال بالشيخ زايد.. وظائف خالية بمزرعة كبرى بالواحات البحرية. مطلوب محاسبين لمكتب محاسب قانوني بالمهندسين. وظائف خالية بشركة تكييف كبرى للمؤهلات المتوسطة. مطلوب فنيين لشركة إلكترونيات كبرى. وظائف خالية بشركة استيراد قطع غيار سيارات. مطلوب أطباء وصيادلة للعمل فورا بمستشفى خاص بمدينة نصر. وظائف خالية لجميع المؤهلات بشركة إلكترونيات. مطلوب مهندسين لشركة مقاولات كبرى بالعبور. وظائف خالية بشركة سياحة كبرى بالدقي.

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ننشر الآن عدد من الوظائف المعلنة بجريدة الوسيط اليوم الجمعة 28/8/2020

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