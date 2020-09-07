انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط الاثنين 7/9/2020 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر مئات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات والتي تناسب جميع المؤهلات، وذلك على مصر فايف، حيث نواصل اليوم عرض جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط ” القاهرة – الإسكندرية” الاثنين 7 سبتمبر 2020، ونستعرض الآن عرض تفاصيل الوظائف كالتالي:-

شملت وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية ” الإسكندرية – القاهرة” اليوم الاثنين 7/9/2020، عدد كبير من فرص العمل الشاغرة في مختلف التخصصات ولكافة المؤهلات عليا ومتوسطة وبدون، من عمال وفنيين وحرفيين ومهندسين وسائقين وموظفين إداريه وموظفات استقبال ومحاسبين وسكرتارية ومحامين ومشرفين ومندوبين مبيعات وغيرها من الوظائف المتميزة، ونستعرض الآن عدد من الوظائف المعلنة بجريدة الوسيط اليوم الاثنين 7/9/2020

إعلانات وظائف جريدة الوسيط الاثنين 7/9/2020

مطلوب فنيين لمصبغة شركة ملابس جاهزة. وظائف خالية بشركة ريال فريش الزراعية للاستيراد والتصدير. وظائف خالية بمستشفى المركز الطبي الجديد بالإسكندرية. فرص عمل بشركة جالينا لتصنيع الخضروات. وظائف خالية بشركة صناعية كبرى تعمل في مجال الخضروات والفاكهة. فرص عمل بشركة الصفا للطباعة. مطلوب للعمل فورا بشركة كبرى تعمل في مجال تصنيع وتجميع لوحات الجهد المنخفض. وظائف خالية بشركة مستلزمات طبية بالمهندسين. وظائف شاغرة بشركة صناعية كبرى تعمل في مجال تصنيع مواد البناء. وظائف شاغرة بشركة صناعية كبرى تعمل في مجال تصنيع وتجميد الخضروات والفاكهة.

وظائف آخري:

وننشر الآن بالصور جديد إعلانات وسيط القاهرة والإسكندرية لليوم الاثنين 7 سبتمبر 2020 على مصر فايف.

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