وظائف وزارة الصحة السعودية والشروط المطلوبة ورابط التقديم

أعلنت وزارة الصحة لدى المملكة العربية السعودية عن العديد من الوظائف الجديدة في المملكة وشروط كل من تلك الوظائف المتاحة للمقيمين في المملكة العربية السعودية، وقد طالبت كل من المقيمين والمواطنين، بضرورة مواصلة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من وباء كورونا المستجد المنتشر مؤخراً ، وقد تم التشديد على ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والتباعد الاجتماعي، وذلك للحد من انتشاره والقضاء عليها، ويلفت إلى ذلك استمرار انخفاض أعداد الإصابات والوفيات والحالات مع تزايد عدد حالات التعافي، موضحة الجهود التي تم بذلها من جانب الأطقم الطبية والجهود الذاتية من السعودية والجهات المختصة المختلفة في جميع مستشفيات المملكة من أجل علاج المرضى.

وظائف وزارة الصحة المملكة العربية السعودية

وقد تم الاعلان من ناحية أخرى أن وزارة الصحة قامت بتوفير أكثر من 1066 وظيفة جديدة على بند طبيب مقيم أسنان للسعوديين فقط المقيمين في المملكة العربية السعودية، وقد أوضحت إلى أن باب التقديم سيكون عن بُعد أي إلكترونيًا للحد من نشر فيروس كورونا المستجد ومنع العدوى وتقليل انتشارها وذلك من التدابير الاحترازية المُتخذة تجاه المواطنين للحفاظ على صحتهم، وتم فتح باب التقديم على الوظائف اعتبارًا من اليوم الاثنين 19/ 1/ 1442 هـ لمدة أسبوعين، على أن يكون باب التقديم كالآتي:

الدخول عبر: وزارة الصحة السعودية .

تسجيل الدخول عبر الموقع بالبريد الإلكتروني والرقم السري الخاص في حال وجود حساب خاص بالمتقدم.

ي حالة عدم وجود حساب للمتقدم يجب إنشاء حساب جديد.

تسجيل كافة البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم.

تسجيل بيان المؤهلات وشهادات الخبرة والشهادات العلمية.

رفق المرفقات المطلوبة.

حفظ البيانات.

الرعايا الصحية وزارة الصحة السعودية

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بالإعلان بأن الحالات النشطة تتراجع باستمرار وذلك جيد ويدل على حرص المملكة على صحة المواطنين، تزامنًا مع ارتفاع حالات التعافي وتخطيها حاجز الـ 296 ألفًا، مؤكدًا تواصل جهود الوزارة والجهات الخاصة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار الوباء المستجد والقضاء عليه نهائيًا، في إطار توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة مجانًا للمرضى من السعوديين والمقيمين وللتقديم للوظائف يمكن للمتقدم التسجيل في بوابة التوظيف خلال العام، وعند الإعلان عن الوظائف يمكنه التقديم عليها وتسجيل الرغبات وبعد ذلك تتم الإجراءات المتبعة حسب النظام.