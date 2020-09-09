انت الان تتابع تفاصيل خبر مئات الوظائف الشاغرة بشركة الشرق الأوسط لجميع المؤهلات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة الشرق الأوسط 171 شارع الهرم أعلي بنك مصر، عن حاجتها إلى شغل مئات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات ولجميع المؤهلات من فنيين وأفراد أمن وسائقين وعمال، للعمل بفروع الشركة في جميع محافظات الجمهورية، ونتابع الآن تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة الشرق الأوسط

مطلوب عدد 100 ضابط امن من الجنسيين، ويشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة. مطلوب عدد 3000 فرد أمن، ويشترط مؤهل عالي أو متوسط، والسن لا يزيد عن 40 سنة. مطلوب عدد 250 فني صيانة تبريد وتكييف وكهرباء وسباكة ومصاعد. مطلوب عدد 300 سائق رخصة مهنية. مطلوب عدد 3000 عامل نظافة.

شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط لجميع الوظائف أن لا يزيد السن عن 40 سنة، ولا يقل الطول عن 175 سم بالنسبة لأفراد الأمن، ويشترط أيضا إجادة اللغة الأجنبية والموقف من التجنيد، للعمل في مختلف محافظات الجمهورية.

وظائف آخري:

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وتوفر الشركة للراغبين تأمينات صحية واجتماعية وإقامة وبدل انتقالات خارج القاهرة ومكافئات للمتميزين، والعمل داخل القاهرة 26 يوم بالإضافة إلى 4 أيام اجازة، والعمل خارج القاهرة 24 يوم بالإضافة إلى 6 أيام راحة.

وللتقدم لشغل الوظائف من خلال وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال الرابط التالي ” وزارة القوى العاملة” أو الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 0233840291