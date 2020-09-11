السكة الحديد تعلن عن 1150 وظيفة شاغرة

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن هيئة السكه الحديد عن توافر عدد 1150 وظيفة شاغرة لمختلف المؤهلات المتوسطة والعليا للعمل داخل الهيئة (1000 وظيفة فني + 150 مهندس)، وسوف نتناول في هذا التقرير الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل تلك الوظائف، وكذلك مواعيد التقديم في إطار متابعتنا لجميع الوظائف الشاغرة داخل مصر وخارجها سواء في الحكومة أو القطاع الخاص.
الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف هيئة السكة الحديد:-
أعلنت هيئة السكة الحديد عن وجود فرص عمل شاغرة لحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والهندسة بنحو (1000 وظيفة فني + 150 مهندس) وهذه بعض الشروط الواردة في الإعلان كما هو موضح بالأسفل كما يلي:-
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