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انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف وسيط القاهرة اليوم الجمعة 11/9/2020 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - وظائف جريدة الوسيط الجمعة 11 سبتمبر 2020، نواصل تقديم جديد الوظائف المختلفة في مختلف التخصصات ولجميع المؤهلات من خلال خدمة الوظائف الخالية على مصر فايف، وننشر اليوم جديد وظائف وسيط القاهرة عدد الجمعة 11/9/2020.
تعتبر جريدة الوسيط من كبرى الصحف العربية والتي تشمل مئات الإعلانات من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات والمقدمة من كبرى الشركات والمصانع، وقد تضمن عدد اليوم الجمعة، وظائف محاسبين ومحامين وموظفين تسويق ومهندسين في مختلف التخصصات وسكرتارية ومندوبين مبيعات وتلي سيلز وفنيين في مختلف التخصصات ومشرفين وأفراد امن و حرفيين و وظائف إدارية وعمال وأطباء وصيادلة وممرضين وسائقين وغيرها من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، وننشر الآن عدد من أهم الوظائف لليوم.
إعلانات وظائف جريدة الوسيط الجمعة 11/9/2020
- مطلوب سائقين للعمل فورا بشركة تجارية كبرى.
- وظائف خالية بشركة مقاولات كبرى بالعبور.
- مطلوب عمال تغليف لشركة غذائية كبرى.
- وظائف خالية بشركة استيراد كبرى بالمهندسين.
- مطلوب محاسبين لشركة أجهزه طبية.
- شركة مستلزمات طبية تطلب فنيين.
- مطلوب موظفين تسويق لشركة مقاولات كبرى.
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ونستعرض الآن بالصور اهم إعلانات وظائف وسيط القاهرة اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020
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