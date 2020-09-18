شروط التقديم على الوظائف العسكرية في الأفواج الأمنية 1442 حيث تستعد الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية لتلقي طلبات شغل وفق الجدول الزمني المعلن عنه في وقت سابق اليوم عن فتح باب التسجيل المعلن عنه بخصوص الرتب الأتية: (رجال) على رتبة ” رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي – جندي أول ” للتعيين عليها في منطقة ” الرياض – عسير – جازان – نجران ”

وسوف ندرج في مقالنا هذا عبر موقع ثقفني كل ما يتطلب التقديم لهذه الرتب.

شروط التقديم على الوظائف العسكرية في الأفواج الأمنية 1442

شروط التقديم على الوظائف العسكرية في الأفواج الأمنية 1442 بالسعودية التسجيل على الوظائف المعلن عنها من قبل الإدارة العامة للشؤون العسكرية بالشروط الأتية :

أن يكون المتقدم سعودي والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشا مع والدته أثناء خدمة الدولة خارج المملكة العربية السعودية.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بأي أحكام قانونية سابقا من إدنه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن لا يكون المتقدم سبقه له التعيين على وظيفه تتبع للنظام الخدمة العسكري أو أنهيت خدماته من احد الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

ألا يكون متزوجة من غير سعودية.

أن يجتاز المتقدم كافة اجراءات و اختبارات القبول.

أن يكون طول مناسباً مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

يجب توافر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

ملحوظة إذا كانت هذه الوظائف غير مناسبة لك يمكنك الاطلاع على جميع ( الوظائف السعودية ) هنا

شروط التقديم على الوظائف العسكرية في الأفواج الأمنية 1442 وموعد التقديم والروابط

شروط التقديم على الوظائف العسكرية في الأفواج الأمنية 1442 وموعد التقديم والروابط لاستقبال طلبات التسجيل على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم السبت الموافق 2 /2 / 1442 هجريا حتى يوم الخميس الموافق 7/ 2/ 1442 هجريا.

و تبعا للنظام والدقة والأمانة الموضوعة من قبل وزارة الداخلية سوف تم استبعاد كل من لم ينطبق عليه الشروط أو لديه اختلافات في البيانات المعلن عنها.

تعرف علي الأفواج الأمنية

قوات الأفواج الأمنية هي قطاع عسكري تابع لوزارة الداخلية وكل مهامه تتلخص في حروب العصابات والانتشار في المناطق الجبلية والحدودية ويمكمن لها كل الصلاحيات في إلقاء القبض و الضبط والتفتيش والمطاردات ولها صلاحية إطلاق النار وفقا لنظام ومسانده القوات العسكرية في عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات ومحاولات الدخول أو التسلل أو الغير مشروعة على الحدود قد تم تأسيسها ونشأتها بعد الأمر السامي في أغسطس 2010 وتم اعتمادها حيث دخلت من ضمن المنظومات العسكرية والأمنية في المملكة في يوم 14 ديسمبر 2015.