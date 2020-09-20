طريقة التسجيل وشروط القبول في الاستخبارات السعودية 2020

شروط القبول في الاستخبارات السعودية لا يعلمها الكثير من المواطنين في المملكة الذين المقدمون على التقديم فيها، وتكون هذه الشروط محدد ومعلومة وتكون وفق للبنود التي حددتها الهيئة الحكومية الاستخباراتية الأمنية التي تعكف على حماية الأراضي السعودية وأمن أبناءها ومُقدرات الدولة، ويريد الكثير من الشباب في المملكة تحقيق نفس الاستقرار الوظيفي وهذا يتمثل في هيئة الاستخبارات السعودية، وسوف نشرح لكم خلال السطور التالية كافة بنود وشروط القبول في الاستخبارات السعودية.

شروط القبول في الاستخبارات السعودية 2020

عند التقديم في وظائف الأفراد لرتب الجندي والجندي الأول والعريف هيئة الاستخبارات السعودية لابد توافر بعض الشروط في المتقدم وهذه الشروط سوف نرصدها لكم كما يلي:

يُشترط على المتقدم أن يكون سعودي المنشأ والأصل، فيما يُسمح لمن نشأ خارج أراضي المملكة العربية السعودية مع والده لأداء خدمة للبلاد بالتقدُم. لا يقل سن المتقدم عن 18 عام، ولا يزيد عن 30 عام. لا يكون متزوج من غير سعودية الجنسية والمنشأ. لا يكون قد حكم عليه في قضايا مخلة بالشرف. لا يكون قد عين للخدمة العسكرية أو المدنية. أن يقوم باجتياز المقابلة الشخصية واختبارات القبول. ألا يكون قد تم طرده من الكليات العسكرية والمدينة. ألا يكون مُصاب بمرض مزمن وأيضا أن يكون لائق بدنيًا وصحيا. أن يجتاز الكشف الطبي للجنة الطبية التابعة لهيئة الاستخبارات السعودية. لايكون قد عمل في منصب في الحكومة أو تم تعينه موظف في إحدى الجهات الحكومية أو المدنية. أن يكون الشخص قد اجتاز اختبار القدرات العامة بمجموع درجات بحد أدنى 60 درجة في الاختبارات. وأيضا أن يكون قد نجح في الاختبارات التحصيلية بمجموعه درجات بحد أدنى 60 درجة في الاختبارات. أن يتناسب الطول والوزن، إذ يُقبل الوزن بحد أدنى 49 كجم والطول 168 سم، وبحد أدنى يُقبل 108 كجم و188 سم.

تعيينات الاستخبارات السعودية

أوضحت الاستخبارات السعودية عن تعيين عدد من الرتب وذلك وفقًا للدراسة التي حصل عليها المتقدم، وفيما يلي بيان بتلك التعينات في رتبة العريف والجندي الأول والجندي وفقًا للدراسة:

يتعين في رتبة جندي أول خريج الكلية التقنية.

تم تعيين رتبة جندي لخريجي الثانوية العامة.

كما يتم تعيين رتبة جندي أول خريج التدريب المهني العسكري بعد الثانوية العامة، بنظام الدراسة ثلاثة فصول دراسية.

فيما يتم تعين رتبة العريف للحاصلين على دبلوم معهد الإدارة العامة بعد الثانوية والذي لا يقل مدة الدراسة فيه عن خمس فصول دراسية.

رقم الاستخبارات السعودية

كما أتاحت رئاسة الاستخارات في المملكة التواصل مع المتقدمين لشغل الرتب التي تم الإعلان عنها، والجمهور لطرح التساؤلات والاستفسار عن طريقة التسجيل أو الولوج على الموقع الرسمي. وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحد الذي حددته رئاسة الاستخبارات العامة وهو 985، كما يمكن مراسلة الاستخبارات السعودية عبر البريد الإلكتروني الآتي [email protected] ، [email protected]

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم على الوظائف التي أتاحتها الاستخبارات العامة السعودية. اختر أيقونة تسجيل الوظائف. قم بالضغط على اسم الوظيفة التي ترغب في التقديم عليها. اختر الموافقة على “الشروط والأحكام ” المُرفقة بتقديم الطلب. ومن ثم اضغط على أيقونة تقديم الطلب. عليك بكتابة كافة البيانات الخاصة بك في الخانات الفارغة، وهي رقم الهوية وتاريخ الميلاد والجنس والحالة الاجتماعية ورقم هوية الأب. اختر أيقونة “موافق”.

طريقة التقديم على وظائف الاستخبارات العامة السعودية 1442