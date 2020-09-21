انت الان تتابع تفاصيل خبر هيئة قضايا الدولة تعلن عن بدء قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد .. أعرف الشروط والمؤهلات المطلوبة وكيفية التقديم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في ظل متابعتنا المستمرة للوظائف الشاغرة في كل قطاعات العمل سواء الحكومية أو الخاصة، بهدف توفير فرص العمل الشاغرة للشباب الراغب في الحصول على فرصة عمل، سواء داخل مصر أو خارج أو سواء العمل في الحكومة أو القطاع الخاص، وهذه المرة جاءنا إليكم بإحدى الوظائف القضائية، التي يسعى الآلاف من الشباب للعمل بها لما تتمتع به من امتيازات كثيرة سواء من ناحية الراتب والمكانة المرموقة.

المؤهلات المطلوبة للعمل في هيئة قضايا الدولة:-

تعلن الأمانة العامة لهيئة قضايا الدولة عن فتح باب التقدم بطلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد إحدى الوظائف القضائية وذلك من خريجي دفعة عام 2019 من الحاصلين على المؤهلات الآتية :-

خريجي كليات الحقوق.

خريجي كليات الشريعة والقانون.

خريجي كليات الشرطة.

الشروط المطلوبة للعمل في هيئة قضايا الدولة:-

أعلنت الأمانة العامة لهيئة قضايا الدولة عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين بطلباتهم في التعيين في وظيفة مندوب مساعد وهذه الشروط هي:-

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ألا يقل التقدير التراكمي للمتقدم عن جيد.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة من تاريخ نشر الإعلان.

اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية والكفاءة اللازمة لشغل الوظيفة باعتبارها واحده من الوظائف القضائية وذلك وفق ما تقدره اللجنة المختصة بذلك في هيئة قضايا الدولة.

ثبوت اللياقة البدنية في المتقدم.

كيفية تقديم طلبات التعيين للعمل في هيئة قضايا الدولة:-

يمكن للراغبين في التقدم للعمل في هيئة قضايا الدولة تسجيل طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني لهيئة قضايا الدولة في الفترة من 19/9/2020 وحتى 1/10/2020

باقي تفاصيل بنود إعلان هيئة قضايا الدولة:-