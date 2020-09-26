انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف المتحف المصري الكبير 2020 الشروط والتخصصات بنظام التعاقد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وظائف المتحف المصري الكبير 2020 لديه وظائف شاغرة يرغب في التعيين بنظام التعاقد وفق ما أعلنته هيئة المتحف المصري الكبير التابعة لوزارة الآثار والسياحة المصرية، وهذه الوظائف للذكور فقط وفق المسميات الوظيفية والتخصصات المطلوبة، وحددت كافة التفاصيل والشروط المطلوبة.

وظائف المتحف المصري الكبير 2020

مع البحث في جمهورية مصر العربية عن وظائف شاغرة في مصر، فإنه يتوافر الآن التقديم على وظائف المتحف المصري الكبير الشاغرة، والمتاح التقديم من خلال التوجه بطلب الالتحاق بالوظيفة وقيمته 50 جنيها، ويستمر التقديم حتى 7 أكتوبر 2020 المقبل، حيث يتم التوجه لسحب طلب باسم مدير إدارة الموارد البشرية للمتحف المصري الكبير بالعنوان: مساكن الضباط- ميدان الرماية -الهرم بالجيزة- مركز ترميم الآثار-المتحف المصري الكبير.

تخصصات وظائف المتحف المصري الكبير

سائقين درجة أولى: العدد (6)

سائقين درجة ثانية: العدد (4)

سائقين درجة ثالثة: عدد (2) سائق

ميكانيكي سيارات: العدد (2)

كهربائي سيارات

شروط التقديم لوظائف المتحف المصري

أن يكون المتقدم من الذكور فقط

أن يكون مصري الجنسية

محمود السيرة والسلوك

عدم سابقة الحكم عليه بعقوبة مخللة بالشرف والأمانة

عد سابقة فصله من إحدى الوظائف الحكومية

يحمل مؤهل لا يقل عن المتوسط

أداءه الخدمة العسكرية بدرجة قدوة حسنة، أو أعفي منها

أن يكون لديه رخصة مهنية درجة أولى

يفضل من عمل السيارات الثقيلة (نقل- تريلا- اتوبيس)

حصوله على براءة ذمة من المخالفات

اجتياز الاختبارات التي تتم لشغل المهنة

أن يكون لديه خبرة 3 سنوات على الأقل

Advertisements

الخبرات المطلوبة للوظائف الشاغرة

وظيفة سائق درجة أولى: يفضل من لديه خبرة في إصلاح الأعطال البسيطة

ولوظيفة ميكانيكي كهرباء أن يكون ميكانيكي (ديزل- بنزين)

سائق درجة ثانية: لديه خبرة في إصلاح العطال الطارئة البسيطة

المستندات المطلوبة

تقديم الطلب الذي يتم سحبه من المقر بقيمة 50 جنيها ويتم تقديم المستندات في دوسيه بلاستيك وبه المستندات التالية:

صورة شهادة الميلاد

صورة بطاقة الرقم القومي سارية

صورة الرخصة المهنية سارية

صورة المؤهل الدراسي

بيان الخدمة العسكرية

الرقم التأميني

صورة شخصية

وكما نوهنا أن موعد التقديم حتى يوم 7 أكتوبر 2020 القادم، وهذه كافة التفاصيل حول وظائف المتحف المصري الكبير التابع لوزارة الآثار والسياحة المصرية.