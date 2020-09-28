للمؤهلات المتوسطة| وظائف خالية بشركة مصر لصناعة التبريد والتكييف “غـبـور”

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محمد سياف - ابو ظبي - شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف ” غـبـور” الكيلو 28 طريق مصر إسكندريه الصحراوي –أبو رواش – الجيزة، تعلن عن مئات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات للمؤهلات المتوسطة، برواتب مجزية، من فنيين في مختلف التخصصات ومراقبين جودة وعمال وسائقين وميكانيكي وغيرها من الوظائف المتميزة، وتفاصيل الوظائف كالتالي:-

وظائف شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف ” غبور”

مطلوب عدد 20 مراقب جودة، ويشترط الحصول على بكالوريوس جودة، وان لا يزيد السن عن 35 سنة. مطلوب عدد 20 فني كهرباء سيارات، مؤهل متوسط صناعي. مطلوب عدد 20 فني سمكري سيارات، مؤهلات متوسطة ” دبلوم صناعي”. مطلوب عدد 20 فني دهانات، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط. مطلوب عدد 20 فني للتدريب، مؤهل متوسط، حديث التخرج. مطلوب عدد 20 ميكانيكي سيارات، مؤهلات متوسطة. مطلوب عدد 50 فني لحام co2. مطلوب عدد 50 سائق درجة أولي، مؤهل متوسط.

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الشروط وطرق التقدم للوظائف:-

يشترط لجميع الوظائف مؤهل لا يقل عن متوسط، ويفضل أصحاب الخبرات، وللتقدم لشغل الوظائف من خلال “وزارة القوى العاملة والهجرة“، أو الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01227919111