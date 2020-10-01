وظائف خالية بشركة ميراكو للتبريد والتكييف لجميع المؤهلات

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة ميراكو للتبريد والتكييف “الكيلو 28 طريق مصر إسكندريه الصحراوي” كبرى الشركات العاملة في مجال صناعة أجهزه التكييف والتبريد بالشرق الأوسط، عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات من مهندسين و فنيين و مراقبين جودة و عمال و غيرها، بمرتبات مجزية، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف المعلنة كالتالي:-

وظائف شركة ميراكو للتبريد والتكييف

مطلوب عدد 20 مهندس، و يشترط أن يكون حاصل على بكالوريوس هندسة تخصص ميكانيكا – كهرباء، حديثي التخرج أو خبرة. مطلوب عدد 10 مراقب جودة، مؤهل متوسط أو فوق متوسط صناعي. مطلوب عدد 35 فني إنتاج، حديث التخرج أو خبرة، تخصص “تبريد و تكييف – ميكانيكا – كهرباء”. مطلوب عدد 35 فني صيانة بمراكز الخدمة، و يشترط خبرة لا تقل عن خمس سنوات.

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الشروط والمزايا وطرق التقدم

يشترط لجميع الوظائف أن لا يزيد السن عن 30 سنة، و توفر الشركة للعاملين بها و للراغبين تأمينات طبية و اجتماعية و وسائل انتقال و أرباح سنوية، و رواتب مجزية حسب الخبرة، و لمن يرغب في التقدم لشغل الوظائف يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 35366666