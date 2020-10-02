انت الان تتابع تفاصيل خبر الربح من كتابة المقالات في موقع مصر فايف والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - التدوين وكتابة المقالات هي عماد الانترنت بلا مبالغة، فلن تجد موقعاً على الانترنت بدون محتوى، سواءاً كان هذا المحتوى مكتوباً أو مرئياً أو مسموعاً، فالمحتوى هو عماد المواقع، وهو الطريقة الأفضل في التسويق وجذب المتابعين، ولذلك كانت كتابة المقالات التي تجذب القارئ هي من أهم طرق الربح من الانترنت، فإن كنت ممن لديهم موهبة التدوين وكتابة المقالات، فأهلاً بك في هذا العالم الرقمي الكبير.

تعتمد بعض المواقع على العديد من المدونين من مختلف أنحاء العالم في كتابة المقالات، ويحصل الكاتب على النسبة الأكبر من أرباح الإعلانات التي تظهر على مقالاته، ومن هذه المواقع موقع مصر فايف الذي يعتمد على نظام مشاركة أرباح جوجل أدسنس مع كتّاب المقالات.

كيف يعمل نظام مشاركة أرباح أدسنس؟

تقوم فكرة مشاركة أرباح أدسنس على القيام بفتح حسابٍ خاص في موقعٍ مستضيف وكتابة المقالات فيه، يقوم جوجل أدسنس بعرض إعلانات كاتب المقال بنسبة محددة 80% مثلاً، كما يعرض إعلانات الموقع المضيف بالنسبة الباقية 20%.

مميزات نظام مشاركة أرباح أدسنس:

1- في نظام مشاركة أرباح أدسنس يكون للكاتب حسابه الخاص في أدسنس وهو حساب مستقل عن حساب أدسنس الخاص بالموقع المستضيف، مما يعني أن نسبة الأرباح المتحققة من الإعلانات سيتم احتسابها وإرسالها من جوجل أدسنس للكاتب مباشرة، ومن المعروف أن لجوجل أدسنس عدة طرق لإرسال الأموال كالتحويل البنكي و حوالة ويستر يونيون وهذا يعني الخضوع لنظام أدسنس في تلقي الأموال وعدم تحمل عناء التحويل واستقبال الأموال وبخاصة عندما تختلف بلد الكاتب عن بلد مديري الموقع.

2- يمتاز هذا النظام بإمكانية الحصول على إحصاءات دقيقة للزيارات والنقرات على الإعلانات ضمن المقالات بالنسبة للكاتب، كما يمكن ربط حساب google analytics بحساب الكاتب على موقع مصر فايف وبالتالي الحصول على مزيد من الإحصاءات عن معدل الزيارات، والتي تفيد الكاتب في تحديد نوعية المقالات التي تحقق أكبر عدد من الزيارات، كما تفيده في تحسين مقالاته.

3- نظام مشاركة أرباح أدسنس سهل وبسيط جداً، فما عليك سوى فتح حساب جوجل أدسنس وإضافة رقم المعرّف الخاص بك إلى حسابك في موقع مصر فايف ليتم احتساب أرباح المقالات التي تقوم بكتابتها.

4- يوفر نظام مشاركة أرباح أدسنس مصر فايف عليك تكلفة وعناء إنشاء موقع جديد وإشهاره، فمن المعلوم أن إنشاء موقع جديد يتطلب منك حجز دومين واستضافة والقيام بالكثير من العمل المضني لإطلاقه وإشهاره، بالإضافة إلى أشهر من العمل حتى تبدأ أولى أرباح الإعلانات بالظهور، بينما يمنحك نظام مشاركة الأرباح الفرصة للكتابة في موقعٍ جاهز متكامل يحصل على زيارات يومية مقابل نسبة بسيطة من أرباح مقالاتك لا تتعدى 20% في موقع مصر فايف.

مميزات موقع مصر فايف:

1- الحفاظ على الخصوصية:

يتميز موقع مصر فايف بالكثير من المميزات عن غيره من مواقع المشاركة وقد وصلت إلى هذه النتيجة بعد القيام بعملية بحثٍ واسعة على الانترنت، فبعض المواقع تطلب منك معلومات شخصية كصورة عن الهوية و رقم الهاتف وغيره بينما موقع مصر فايف لا يطالبك بأي شيء من ذلك، فليس المطلوب منك عند فتح حسابك على الموقع سوى وضع معرّف جوجل أدسنس في مكانه المناسب.

2- العناية بالموقع:

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بعض المواقع تعاني من ضعف حركة المرور و ضعف الترتيب على أليكسا وهذا ما لا نجده في موقع مصر فايف كما سنرى، بالإضافة إلى أن مواقع أخرى من مواقع المشاركة تعاني من إهمالٍ ظاهرٍ للموقع فتجد الموضوعات المكتوبة فيها لا تخضع للمراجعة بل تُنشر مباشرةً، لينتهي الأمر إلى موضوعاتٍ ركيكةٍ مُهملة والكلمات فيها مبعثرة لا تقدم أي فائدة للقارئ، في موقع مصر فايف يتم مراجعة كافة المواضيع المكتوبة قبل أن يتم نشرها، وهذا يعطي الكاتب انطباعاً بأن كتاباته تتم في الموقع المناسب.

3- يمتاز الموقع بكثرة الزيارات:

إن ترتيب موقع مصر فايف وفقاً لأليكسا هو 28685 على مستوى العالم و 1059 على مصر حتى تاريخ كتابة هذه المقالة، وهذا ترتيب رائعٌ جداً ويعني أن مقالاتك ستلاقي حركة مرورٍ جيدة، وستحقق معدل زيارات مرتفع وبالتالي أرباحاً جيدة.

4- تنوع المواضيع في الموقع:

المواضيع التي يتيح الموقع لك الكتابة فيها كثيرة ومتنوعة: رياضة – تعليم – اقتصاد – تكنولوجيا – أسرة – صحة وجمال – فيديوهات – وظائف – سيارات – منوعات – متابعات وتقارير – أخبار مصر – شئون خارجية، هذا يعني أنه أياً كان المجال الذي ترغب في الكتابة فيه ستجد في موقع مصر فايف تبويباً مناسباً لنشره فيه.

5- منصة الموقع:

موقع مصر فايف يستخدم منصة wordpress الشهيرة وهذا يعني سهولة كتابة المقالات وتنسيقها، ومنصة wordpress هي المنصة الأفضل على الانترنت بلا منازع، ويمكن لأي شخصٍ يرغب المزيد من التعلم حول هذه المنصة أن يجد آلاف المقالات والفيديوهات التي تشرح آلية إدارة المحتوى على هذه المنصة.

6- نسبة المشاركة:

يحصل الكاتب في مصر فايف على نسبة 80% من أرباح مقالاته مقابل 20% للموقع، وهي نسبة جيدة للكاتب مقابل الجهد المبذول في إدارة الموقع وإشهاره من قبل المسئولين عنه.

كيف يمكنني الاشتراك والبدء بكتابة المقالات على موقع مصر فايف؟

الأمر بسيط جداً: قم بفتح حساب جوجل أدسنس عادي، ثم توجه إلى صفحة تسجيل حساب جديد على موقع مصر فايف، بعد تسجيلك للحساب قم بتسجيل الدخول وتوجه إلى تبويب حسابك، ضمن هذا التبويب ستجد الايميل الذي قمت بفتح الحساب باستخدامه، بالإضافة إلى معلومات أخرى عنك، وفي الأسفل ستجد خانة مكتوب بجانبها: معرف حساب أدسنس، قم بإدخال معرف حسابك على أدسنس في هذا الحقل ثم قم بالضغط على حفظ.

تستطيع إنشاء قناة ضمن أدسنس لمعرفة المشاهدات والنقرات والأرباح المتحققة من مقالاتك على الموقع، عندها يلزمك إضافة معرّف القناة إلى حسابك في موقع مصر فايف.

يمكنك أيضاً إدخال الرقم التعريفي لـ google analytics في المكان المخصص له إذا أردت الحصول على معلومات دقيقة عن الزيارات لمقالاتك.