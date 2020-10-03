وظائف وزارة النقل الجديدة للجنسين الحاصلين على المؤهلات العليا

وظائف وزارة النقل الجديدة ، التي أعلنت عنها وزارة النقل حيث أعلنت عن توافر أحدى عشر وظيفة جديدة شاغرة للرجال والنساء في عدد الكثير من التخصصات، وذلك لحملة شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين الراغبين في العمل والتي سوف نقوم بتقديم متطلبات وشروط الوظائف الجديدة المعلن عنها من قبل الوزارة في مقالنا.

وظيفة مدير الشراكات الاستراتيجية.

وظيفة كبير أخصائي موارد بشرية.

وظيفة خبير نظم النقل.

وظيفة أخصائي تخطيط نقل.

وظيفة أخصائي إجراءات.

وظيفة مدير قنوات تواصل اجتماعي.

وظيفة أخصائي تسويق رقمي.

وظيفة أخصائي عقود ومنافسات.

وظيفة مدير مشروع.

وظيفة محاسب.

وظيفة أخصائي تخطيط استراتيجي.

وظائف المتاحة لدى الوزارة المعلن عنها

كما قامت الوزارة بالتصريح بأن التخصصات المطلوبة هي: “إدارة الأعمال، التسويق، الموارد البشرية، نظم النقل، الهندسة، الهندسة المدنية، دراسات بيئية ، دراسات جغرافيا، القانون، الإعلام، العلاقات العامة، محاسبة”.

يجب أن تكون سنوات الخبرة المطلوبة للمتقدم تكون في نفس المجال المطلوب.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

الشروط العامة لشغل الوظيفة

كما وأنه أعلنت وزارة النقل أنه يكمن التقديم على الوظائف المتاحة حالياً من خلال إرسال السيرة الذاتية على الإيميل ([email protected]) خلال الفترة من 14 إلى 20 / 2 / 1442 هـ، وأنه سوف يتم الاتصال بالمتقدمين المرشحين لدخول المقابلة الشخصية التي سوف يتم تحديد الموعد لهم للوظائف المذكورة.