رابط تسجيل مكافحة المخدرات 1442 عبر بوابة أبشر التوظيف الإلكتروني jobs.sa

ننشر رابط تسجيل مكافحة المخدرات 1442 الرسمي عبر منصة أبشر للتوظيف الإلكتروني بعد أن أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب استقبال طلبات الراغبين في التقديم على وظائف المخدرات اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 4 أكتوبر 2020م الموافق لتاريخ 17 صفر 1442هـ في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

ويستمر باب استقبال طلبات التسجيل في وظائف مكافحة المخدرات 1442 مفتوحاً حتى يوم الخميس بتاريخ 8 أكتوبر 2020م الموافق لتاريخ 21 صفر 1442هـ، وسيتم التعيين بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بعد إعلان نتائج القبول النهائي على رتبتي جندي أول – جندي، وقد تم الإعلان عن وظائف المخدرات الشاغرة للرجال دون النساء، ومن خلال موقعنا موقع ثقفني نوفر رابط تقديم مكافحة المخدرات 1442 الرسمي، بالإضافة إلى تفاصيل الوظائف العسكرية الشاغرة من حيث الشروط والمؤهلات المطلوبة وفق كل رتبة من الرتب المذكورة.

رابط تسجيل مكافحة المخدرات 1442

تم الإعلان رسمياً عبر بوابة أبشر التوظيف الإلكتروني التابعة لوزارة الداخلية السعودية عن توفر وظائف بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات للرجال من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة، ووفقاً للموعد المحدد لفتح باب التسجيل بالوظائف المعلنة، فقد تم تفعيل رابط التسجيل في مكافحة المخدرات في تمام العاشرة من صباح اليوم الأحد.

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ويتم استقبال طلبات تسجيل مكافحة المخدرات 1442 عبر بوابة أبشر توظيف الإلكترونية، ويتيح موقع أبشر المختص بعرض الإعلانات الوظيفية لعدد من القطاعات العسكرية المستفيدة من عرض الإعلانات إمكانية التقديم على كافة الوظائف المتاحة بشكل مباشر دون الحاجة لإنشاء حساباً على أبشر، كما يتم عرض أسماء المقبولين مبدئياً للتعرف على موعد ومكان المقابلة الشخصية إلى جانب المستندات المطلوب إحضارها أثناء المقابلة.

شروط تقديم مكافحة المخدرات 1442

تم الإعلان عن الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب بالتقديم لشغل الوظائف العسكرية المتاحة عبر أبشر لصالح المديرية العامة لمكافحة المخدرات باعتبارها القطاع المستفيد، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً.

يتم استثناء من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة في خارجها من شرط الجنسية.

أن يتوفر لدى المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة.

يجب ألا يكون المتقدم مُداناً في جريمة تخل بالشرف والأمانة.

لا يكون قد سبق للمتقدم التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية.

لا يكون قد تم إنهاء خدماته من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سببٍ كان أو موظفاً بأي جهة حكومية.

تناسب طول المتقدم مع وزنه.

لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

اجتياز كافة إجراءات القبول.

حصول المتقدم على المؤهل المطلوب والمناسب لكل رتبة.

معادلة الشهادة الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم مع مصادقتها.

المؤهلات المطلوبة للتقديم في المخدرات

يتم تسجيل مكافحة المخدرات على الرتبة المناسبة للمؤهل الدراسي، حيث يمكن التعرف على المؤهلات المطلوبة لرتبتي جندي أول – جندي والشروط الخاصة بالمؤهل من خلال التالي: