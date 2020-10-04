وظائف أبشر وزارة الداخلية 1442 رابط التسجيل واستعلام نتائج القبول jobs.moi.gov.sa

ننشر قائمة وظائف أبشر وزارة الداخلية 1442 المتاحة عبر بوابة وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، حيث تختص بوابة أبشر للتوظيف الإلكتروني بعرض الإعلانات الوظيفية لعدد من القطاعات العسكرية المستفيدة من هذه الإعلانات، وتوفر خدمة أبشر توظيف التابعة للداخلية السعودية إمكانية التعرف علي الوظائف العسكرية الشاغرة والتقديم علي الدورات العسكرية للتخرج والتعيين علي هذه الوظائف، ومن خلال ثقفني نوفر رابط دخول بوابة وزارة الداخلية وظائف للتسجيل في وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات 1442، والاستعلام عن نتائج القبول المبدئي والنهائي عبر بوابة أبشر التوظيف التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية.

وظائف أبشر وزارة الداخلية 1442

توفر بوابة أبشر توظيف الإلكترونية خدمة التقديم علي علي الوظائف المتاحة لديها للقطاعات المستفيدة من هذه الخدمة، حيث يتم الإعلان من خلالها عن وظائف عسكرية وفقاً لاحتياجات ومتطلبات الجهة المستفيدة من الإعلان الوظيفي، كما يتم من خلال بوابة وزارة الداخلية للتوظيف الإلكتروني إمكانية التعرف علي الشروط المطلوبة للتقديم علي الوظائف، وكذلك مواعيد التسجيل في الوظائف العسكرية المعلنة.

أما عن وظائف أبشر المتاحة حالياً بالموقع الإلكتروني للتوظيف بالمملكة العربية السعودية، فقد أعلنت قوات أمن المنشآت عن البدء في فتح بوابة القبول والتسجيل للالتحاق بدورة دوريات أمن وحراسة المنشآت، وحددت إدارة القبول والتسجيل الفئة المخاطبة بهذا الإعلان، حيث تتوفر هذه الوظائف للمواطن السعودي الحاصل علي شهادة الثانوية العامة بجميع أقسامها أو ما يعادلها، وذلك للعمل بعد التعيين بالمنطقة الشرقية.

كما تتيح بوابة وزارة الداخلية وظائف أبشر إمكانية التسجيل في وظائف الأمن العام النسائية، حيث أعلنت مديرية الأمن العام قسم شؤون التدريب، عن فتح بوابة القبول والتسجيل لشغل الوظائف العسكرية الشاغرة بالقطاع للعنصر النسائي، وتم الإعلان ضمن وظائف وزارة الداخلية عن شروط تقديم الأمن العام للنساء السعوديات أصلاً ومنشأً اللاتي يرغبن في التقديم، بالإضافة إلي موعد البدء استقبال الطلبات ونهايته.

رابط دخول بوابة وزارة الداخلية

أعلنت بوابة وزارة الداخلية إلي جانب الوظائف العسكرية المتاحة التي عرضناها علي حضراتكم، إمكانية الاستعلام عن نتائج قبول قوات الأمن الخاصة المبدئية للمتقدمين لشغل وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية، وذلك عن طريق وكالة الوزارة للشؤون العسكرية في وزارة الداخلية السعودية، ويمكنكم التعرف علي كافة الإعلانات الوظيفية ونتائج القبول من خلال الرابط الرسمي التالي:

رابط دخول بوابة وزارة الداخلية للتوظيف الإلكتروني أبشر. Advertisements

وللمتقدمين لشغل وظائف قوات الأمن الخاصة، أصبح بإمكانهم الآن من خلال اتباع رابط أبشر وزارة الداخلية المرفق، الإطلاع علي المستندات والأوراق المطلوبة، وذلك بعد أن أعلنت قوات الأمن الخاصة عن نتائج الفرز المبدئي للمتقدمين لشغل الوظائف المتاحة وفقاً للمؤهلات المطلوبة.

تحديث: تم فتح باب استقبال طلبات التسجيل والقبول في الوظائف العسكرية المتاحة الآن عبر بوابة أبشر وزارة الداخلية للتوظيف الإلكتروني (وظائف قوات أمن المنشآت- وظائف مديرية الأمن العام للنساء)، ومن خلال الرابط الرسمي المرفق يمكنكم تقديم وظائف أبشر وزارة الداخلية 1442 الآن.

تسجيل وظائف مكافحة المخدرات 1442

تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب التسجيل والقبول في وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات 1442 اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ 4 أكتوبر 2020م الموافق لتاريخ 17 صفر 1442هـ في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

ويستمر التقديم على وظائف المخدرات حتى يوم الخميس بتاريخ 8 أكتوبر الموافق لتاريخ 21 صفر 1442هـ، ويتم التقديم في الوظائف العسكرية المتاحة عن طريق بوابة أبشر للتوظيف الإلكتروني الذي يتم الدخول إليه من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.