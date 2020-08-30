استشارى مخ وأعصاب عن زراعة شريحة إلكترونية بالدماغ : بيفكرنى باللمبى

وأضاف أبوالنصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أنه لا يوجد شىء فى جراحة المخ والأعصاب يسمى بزراعة الشرائح الإلكترونية فى الدماغ البشرى ولا حتى فى المستقبل.
وأوضح أن خلايا مخ لا تعوض، والبشرية لم تستطع حل لغز تعويض الخلايا فى المخ، مضيفًا: "العلم مش عارف يتعامل مع أمراض بسيطة فى المخ فإزاى يزرع شريحة إلكترونية!".
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