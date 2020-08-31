فيديو .. طائرة ورقية تخطف طفلة من والدها إلى السماء فى أحد المهرجانات

وأظهرت لقطات مصورة، بحسب "روسيا اليوم"، الطفلة وهى تتأرجح فى الهواء لبضع ثوان قبل أن تسقط على الأرض، حيث تسارع الناس لمساعدتها.

وقال والداها إنها صدمت لكنها لم تصب فى الحادث.