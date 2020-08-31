صور .. فساتين لـ أم العروسة

وهناك العديد من الموديلات التى تلائم مكانة أم العروسة فى حفل زفاف ابنتها لأجل الظهور بشكل أنيق. فمن الممكن اختيار موديلات الفساتين السهرة الطويلة الماكسى التى تضيف طابعًا راقيًا، ويفضل استخدام التصاميم اللونة المبهجة دون التركيز على الألوان الداكنة. وتعتبر الفساتين المحددة للخصر من أكثر الموديلات الملائمة للأمهات في حفل الزفاف، حيث أنها ملائمة لأصحاب البطن أو الأرداف الممتلئة.

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