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صور .. فساتين لـ أم العروسة

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إيرينى بهجت 2020-08-31 09:32 0 تبليغ

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وهناك العديد من الموديلات التى تلائم مكانة أم العروسة فى حفل زفاف ابنتها لأجل الظهور بشكل أنيق.

موضة

فمن الممكن اختيار موديلات الفساتين السهرة الطويلة الماكسى التى تضيف طابعًا راقيًا، ويفضل استخدام التصاميم اللونة المبهجة دون التركيز على الألوان الداكنة.

موضة
موضة

وتعتبر الفساتين المحددة للخصر من أكثر الموديلات الملائمة للأمهات في حفل الزفاف، حيث أنها ملائمة لأصحاب البطن أو الأرداف الممتلئة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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