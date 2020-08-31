أحمد يونس يحتفل بعيد ميلاد أولاده عبر إنستجرام

ونشر يونس عبر إنستجرام صورا تجمعه مع أولاده وزوجته، وعلق قائلا: "النهاردة عيد ميلاد ولادى يونس ولوسيندا كملوا سنة". وتابع: "ربنا يحفظكم ويقدرنا أنا ومامتكم على تربيتكم ورعايتكم وخدمتكم لآخر يوم فى عمرى أنتم ونور عينيا معز". ويقدم الإعلامى أحمد يونس برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، من الأحد إلى الخميس بدءًا من الساعة 7 حتى 9 صباحًا.

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