صحصح صباحك مع يونس.. يتصدر تويتر مع حلقة صباحك ومطرحك

وعلق أحمد يونس على تصدره تويتر عبر حسابه لشخصى على "تويتر"، قائلا: "وزى عادتنا من قبل ما نبدأ حلقتنا الترند الأول فى مصر على تويتر".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج قائلين: "يونس بيعمل عظمة"، "أحسن مذيع فى الدنيا .. عم الناس"، "ياسلام على جمال المود".

وقدم يونس خلال حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك" العديد من العبارات التى تبث حالة من التفاؤل فى نفوس المستمعين، بالإضافة إلى بعض الأغانى العربية والأجنبية وغيرها من الفقرات المحببة لمتابعيه.

"صباحك ومطرحك" برنامج يذاع على الراديو 9090 بدءًا من الساعة 7 حتى 9 صباحًا، ويقدمه الإعلامى أحمد يونس.