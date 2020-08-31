فائدة تناول التفاح بـ قشره

قالت الرابطة الألمانية لمنتجى الخضروات والفواكه إن التفاح يتمتع بفوائد صحية كثيرة، وغنى بالفيتامينات A و B و C و E، كما أنه يزخر بالألياف الغذائية، التى تساعد على الشعور بالشبع من ناحية وتعمل على تنشيط عملية الهضم من ناحية أخرى.





وأضافت الرابطة أنه ينبغى تناول قشرة التفاح، لأن هذه العناصر الغذاية المهمة توجد تحت القشرة مباشرة. ويمكن الاستدلال على ثمار التفاح الطازجة من خلال القشرة الصلبة واللامعة، بينما يفضل تخزينه فى مكان بارد ومظلم، وفقا لما جاء فى وكالة "د ب أ" الألمانية. ويتم تخزينه بشكل منفصل، نظرا لانبعاث غاز الإيثيلين منه، الذى يعمل على تسريع إنضاج الخضروات والفواكه الأخرى.

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