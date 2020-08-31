تعديلات جديدة على سيارة بى إم دبليو M8

وأوضحت الشركة الألمانية أن قوة المحرك بالموديل العادى M8 زادت بعد التعديلات من 600 حصان/750 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى إلى 625 حصان/750 نيوتن متر، فى حين زادت القوة من 625 حصان/750 نيوتن متر إلى 720 حصان/850 نيوتن متر فى الموديل COMPETITION.

وتتمتع السيارة بتعديلات تقنية على مجموعة العادم ومجموعة التعليق لخفض الهيكل 20 ملم فى الأمام و 15 ملم فى الخلف.

ولزيادة خصائص السيارة الأيروديناميكية تم التجهيز بعناصر مثل المشتت الأمامى والعتبات الجانبية والاسبويلر الخلفى والجناح الخلفى مع الجنوط المسبوكة من معدن خفيف قياس 21 بوصة.

وتتميز النسخة المعدلة من الداخل من خلال أذرع نقل الحركة المصنوعة من الألومنيوم ودواسات الألومنيوم ومسند القدم الألومنيوم وحامل المفتاح الألومنيوم.