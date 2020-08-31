23 عاما على رحيل ديانا أميرة القلوب.. والحادث مازال غامضا

قبل أيام من ذكرى وفاتها، أعلنت العائلة الملكية فى بريطانيا، عن تصميم تمثال جديد للأميرة ديانا، التى توفيت فى 31 أغسطس عام 1997، وعاشت حياة مليئة بالدراما والحزن، كما دار الغموض حول واقعة وفاتها.





وكان من المفترض أن تحظى "ديانا" بحياة رفاهية وسعادة كما يتصور كثيرون عن حياة الأميرات، لكن هذا لم يحدث مع الفتاة التى كانت المولودة الرابعة والأبنة الثالثة لجون سبنسر الإيرل الثامن والشريفة فرانسيس شاند كايد، وترعرعت فى بارك هاوس بالقرب من مقاطعة ساندرينجهام، وتعلمت فى إنجلترا و سويسرا، وبعد أن ورث والدها لقب إيرل سبنسر، حصلت ديانا على لقب "الليدى" أى السيدة سنة 1975، عقد زفافها على أمير ويلز فى 29 يوليو 1981 فى كاتدرائية القديس بولس.

تمثال ديانا، بحسب صحيفة "ديلى إكسبرس" البريطانية"، من المنتظر أن يوضع فى حديقة سوكين فى قصر كنسينجتون بلندن، عندما يتم الانتهاء منه فى 1 يوليو عام 2021، بالتزامن مع ذكرى ميلاد الأميرة ديانا الـ60.

وخلال خمس سنوات، أصبح زواج الأميرة ديانا والأمير تشارلز محفوفا بالمخاطر، وعاشت حياة قاسية لم تجد فيها سوى الخلافات الزوجية والصدمات، وتسبب عدم التوافق بين الزوجين والفارق العمرى البالغ 13 عاما بينهما فى تدمير هذا الزواج والانفضال، وفى أوائل التسعينيات، انهار الزواج وتم الانفصال.

معاناة عاشتها الأميرة بعد طلاقها، وبدت على ملامحها الجميلة الذبول، وهو ما لا يظهره بالتأكيد النحات المشهور "إيان رانك برودلى" وفريق عمله فى تمثالها، والذى اختير له هذه المكان بالتحديد لسبب كشفته صحيفة "ديلى إكسبرس"، وهو أن هذه الحديقة بالخصوص كانت أفضل الأماكن التى تحب الأميرة التواجد بها.

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وفـى الثلاثين من أغسطس عام 1997 كانت ديانا وصديقها عماد الفايد الملقب بـ "دودى" ابن رجل الأعمال محمد الفايد، قبل ساعات من رحيلها عن الحياة، متوجهين إلى فندق ريتز الذى يمتلكه لتناول العشاء، وكان الصحفيون والمصورون يلاحقانهما فى المكان مما جعل دودى يرتب مع معاونيه فى الفندق لحيلة يخدع بها المصورين لإبعادهم عن ملاحقتهما، وفى ميدان الكونكورد لاحق المصورون السيارة بأعداد كبيرة لالتقاط الصور، فانطلق السائق هنرى بالسيارة بعيدا عنهم، وهو يقود بسرعة عالية، وأخذ الطريق السريع الموازى لنهر السين وانتهى الأمر بحادث مؤلم بعد اصطدام السيارة بعمود على جانب الطريق.

وصلت ديانا إلى مستشفى لا بيت سالبيتريير، ودخلت غرفة الطوارئ وأجرى لها الجراحون عملية لإيقاف النزيف عن الوريد الممزق، وفى أثناء العملية توقف القلب عن النبض فجأة فحاول الأطباء إعادتها للحياة مرة أخرى عن طريق إنعاش القلب، ولكن فشلت كل المحاولات؛ وماتت ديانا فى تمام الساعة 3:57 من صباح يوم الأحد 31 أغسطس 1997، وهى فى الـ36 من عمرها.

دار الغموض حول واقعة وفاتها خاصة اتهامات باغتيالها، ولكن فى النهاية تبقى حقيقة أن الاهتمام الذى جلبته ديانا لحياتها لا يرجع إلى دراما زواجها ولا خروجها من القصر الملكى، ولا حتى تركها ولدين الآن هما الأمير ويليام و الأمير هارى وهما فى مراكز متقدمة لتولى العرش البريطانى على التوالى، وإنما لأعمالها الخيرية التى جعلتها أبرز أعضاء العائلة الملكية اهتماما بالمرضى والفقراء وعملا فى المؤسسات الخيرية والإنسانية.