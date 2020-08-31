فيديو .. أطباء يستخرجون ثعبانا بطول متر من فم امرأة

ونقلت سبوتنك عن صحف روسية، أن الحادث وقع فى قرية ليفاشى، حيث زحف الثعبان إلى فم المرأة خلال نومها تحت شجرة.

وأجرى الأطباء عملية جراحية صعبة، استخدموا خلالها خرطومًا، لالتقاط الثعبان وإخراجه.

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وتسببت العملية فى خوف إحدى الممرضات، والتى قررت أن تخرج من غرفة العمليات، فور خروج الثعبان.