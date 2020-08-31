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فيديو .. أطباء يستخرجون ثعبانا بطول متر من فم امرأة

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أحمد حمدى 2020-08-31 17:53 0 تبليغ

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ونقلت سبوتنك عن صحف روسية، أن الحادث وقع فى قرية ليفاشى، حيث زحف الثعبان إلى فم المرأة خلال نومها تحت شجرة.

وأجرى الأطباء عملية جراحية صعبة، استخدموا خلالها خرطومًا، لالتقاط الثعبان وإخراجه.

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وتسببت العملية فى خوف إحدى الممرضات، والتى قررت أن تخرج من غرفة العمليات، فور خروج الثعبان.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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