- 1/3
- 2/3
- 3/3
وأرسل الخال، الهدية عن طريق أحد البنوك كتعبير عن فرحته بنجاح الطالب البالغ من العمر 19 عامًا.
وقال الطالب يوسف جمال، إن علاقته بخاله مثل الأصدقاء، معلقًا: "دائمًا بنهزر ونضحك، وهو عنده شركة بالخليج وكان وعدنى بمفاجأة ومكنتش أتصور إنه يبعتلى ربع مليون".
وتابع فى تصريحات إعلامية: "كنت فاكر إنه ممكن يجيبلى تليفون، ولما اتصل بيا اتصدمت وماصدقتوش وافتكرت إنه بيهزر لحد ما روحت البنك ولقيت المبلغ فعلاً".
وأوضح الطالب أنه قرر بعد وصول المبلغ إليه شراء سيارته المفضلة التى يحلم بشرائها.
يوسف جمال يقطن، ابن مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، يحلم بالالتحاق بالمعهد العالى للفنون المسرحية، ويهوى التمثيل.
وشارك جمال، فى مجموعة من الأعمال الدرامية مثل مسلسل "أيوب" مع الفنان مصطفى شعبان، ومسلسل "ابن أصول" مع حمادة هلال.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رجل أعمال يهدى ابن اخته ربع مليون جنيه بمناسبة نجاحه فى الدبلوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.