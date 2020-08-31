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رجل أعمال يهدى ابن اخته ربع مليون جنيه بمناسبة نجاحه فى الدبلوم

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فهمى غالى 2020-08-31 18:14 0 تبليغ

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وأرسل الخال، الهدية عن طريق أحد البنوك كتعبير عن فرحته بنجاح الطالب البالغ من العمر 19 عامًا.

وقال الطالب يوسف جمال، إن علاقته بخاله مثل الأصدقاء، معلقًا: "دائمًا بنهزر ونضحك، وهو عنده شركة بالخليج وكان وعدنى بمفاجأة ومكنتش أتصور إنه يبعتلى ربع مليون".

وتابع فى تصريحات إعلامية: "كنت فاكر إنه ممكن يجيبلى تليفون، ولما اتصل بيا اتصدمت وماصدقتوش وافتكرت إنه بيهزر لحد ما روحت البنك ولقيت المبلغ فعلاً".

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وأوضح الطالب أنه قرر بعد وصول المبلغ إليه شراء سيارته المفضلة التى يحلم بشرائها.

يوسف جمال يقطن، ابن مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، يحلم بالالتحاق بالمعهد العالى للفنون المسرحية، ويهوى التمثيل.يوسف جمال

وشارك جمال، فى مجموعة من الأعمال الدرامية مثل مسلسل "أيوب" مع الفنان مصطفى شعبان، ومسلسل "ابن أصول" مع حمادة هلال.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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