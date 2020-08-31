مستحضرات تقشير الوجه.. مفتاح جمال بشرتك

وتساعد مستحضرات تقشير البشرة فى الحصول على بشرة نقية تشع نضارة وحيوية، وفقا لما جاء فى مجلة "أوكو تست". وأضافت المجلة الألمانية أنه من الأفضل استعمال المستحضرات، التى تحتوى على مقشرات طبيعية مثل بذور المشمش المطحونة أو دقيق الخيزران أو قشور اللوز أو الرمل أو زيت الجوجوبا المهدرج بدلا من المقشرات الاصطناعية مثل البولى إيثيلين أو النايلون أو البولى أميد.

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