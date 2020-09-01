بعد استخدامها فى الحروب.. الطائرات المسيرة لتوصيل الطلبات عبر أمازون

وافقت السلطات الأمريكية، على استخدام شركة التجارة الإلكترونية العملاقة أمازون، الطائرات المسيرة لتوصيل الطلبات إلى عملائها، فى خطوة جديدة تزيد من احتمالية قرب استخدام هذه التكنولوجيا على نطاق واسع.





يأتى ذلك فى ظل تنافس الشركات الأمريكية لتشكيل أسطول من الطائرات المسيرة كخدمة تكميلية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت. وقالت أمازون إن سلطة الطيران الاتحادى الأمريكية وافقت فى مطلع الأسبوع الحالى على برنامج أمازون لاستخدام الطائرات المسيرة على أساس عوامل السلامة التى قدمتها الشركة إليها. وتقرب هذه الموافقة الشركة الأمريكية من تحقيق هدفها وهو "استخدام طائرات مسيرة ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات إلى العملاء فى Advertisements مختلف أنحاء العالم فى يوم من الأيام" بحسب ديفيد كاربون نائب رئيس أمازون. وقال كاربون إن الهدف هو توصيل الطلب إلى العميل خلال 30 دقيقة فى المستقبل. ورفضت أمازون تحديد موعد دقيق لبدء استخدام الطائرات المسيرة فى توصيل الطلبات.

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