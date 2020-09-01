فيديوجراف .. فى ذكرى وفاتها الـ23 .. أسرار جديدة عن الأميرة ديانا

ويتناول الفيديوجراف التالى أسرار جديدة لأميرة القلوب ديانا فى ذكرى وفاتها الـ23:-
ولدت الأميرة ديانا فى 1 يوليو 1961، وفى عام 1968 التحقت بمدرسة ريدلز وورث هول وهى مدرسة داخلية للفتيات، وبرعت فى السباحة والغوص وعزف البيانو، وعند بلوغها سن الـ17 عملت كمربية، وفى 24 فبراير 1981 أعلن رسميًا خطبتها على الأمير تشارلز، ليتم بعد ذلك الزواج، وتبدأ مسيرة فى الأعمال الخيرية والاجتماعية.
وفى عام 1997 لقيت ديانا مصرعها فى حادث سيارة ما زالت كواليسه غامضة حتى الآن.
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