خطر محتمل .. كويكب طوله 49 مترا يقترب من الأرض

وأضافت فى تغريدة على موقع تويتر، أن هذا الاقتراب قد يحمل فى طياته خطرًا لكوكب الأرض، مشيرة إلى أن الكويكب سيمر فى الساعة 19:12 بتوقيت موسكو.
وأوضحت " ناسا " أن أدنى مسافة بين الكويكب والأرض، ستبلغ 120 ألف كيلومتر، حيث يقع القمر على بعد 384 ألف كيلومتر من الأرض، وسيمر بسرعة 8.16 كيلومتر / ثانية.
وذكرت الوكالة أن "المسافة القريبة" من الكوكب، تعنى فى المقياس الفلكى، أن الكويكب نفسه لا يشكل خطرا لاصطدام حقيقى بالأرض. ويتوقع الخبراء أن يمر الكويكب بأمان.
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