صور.. طريقة تنسيق الحجاب مع الفساتين فى المناسبات

فعند اختيار لون الحجاب تنسيقه مع الفستان يجب مراعاة اللون والتطريز دون اختيار لون مماثل للفستان.

ويفضل عدم خلط الألوان فى إطلالة واحدة ولكن يمكن اختيار لون مناسب من الفستان، كاختيار درجة أفتح من درجاته، أو استخدام أحد الألوان المحايدة، مع مراعاة التطريزات، كما يفضل عدم استخدام الكثير من الإكسسوارات.

وعند اختيار الحجاب يجب أن يكون مناسبا للفستان، وعندما يكون الفستان ذا تطريزات، يفضل تجنب اختيار حجاب يحتوى على الكثير من التطريزات، حتى لا تظهرن فى إطلالة مبالغا فيها، ولكن إذا كان الفستان بسيطا للغاية فيمكن استخدام طرحة ذات تطريز بسيط.