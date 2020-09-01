هاشتاج صباحك ومطرحك مع يونس .. التريند الأول فى مصر على تويتر

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، قائلين: "سهل تبقى مذيع بس صعب تبقى أحمد يونس"، "الناس اللى بتابع أحمد يوني دى ناس فى كوكب تانى .. ناس بتحب الخير".

وقدم الإعلامى أحمد يونس خلال حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك" مجموعة من الأغانى المتنوعة، وعدد من الفقرات الأخرى.

"صباحك ومطرحك" برنامج يذاع على الراديو 9090 بدءًا من الساعة 7 حتى 9 صباحًا، ويقدمه الإعلامى أحمد يونس.