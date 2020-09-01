أسباب الشعور بالنعاس والرغبة المستمرة فى النوم

وهناك بعض الأمراض التى تسبب الشعور بالنعاس، وفقا لما جاء فى "Health line"، منها:
-السكرى:
يتسبب السكرى فى بعض الحالات فى الإصابة باضطرابات النوم التى تشمل النعاس والرغبة فى النوم بشكل متزايد، أو الأرق وفقدان القدرة على النوم.
-الاكتئاب والتوتر:
من أبرز الحالات المسببة للشعور المستمر بالنعاس هو الإصابة بالاكتئاب، وارتفاع مستويات التوتر أو القلق، والتعرض للضغوطات النفسية، والتي من الممكن أن تؤدي إلى نوم الشخص لساعات طويلة، ولكن بشكل متقطع.
-قصور الغدة الدرقية:
يحدث نتيجة أسباب عدة منها أمراض المناعة الذاتية، ويؤدى إلى شعور المصاب بالكسل والخمول والنعاس المستمر، وعلى العكس تماما تتسبب زيادة نشاط الغدة الدرقية عن المستوى المطلوب فى الإصابة بالأرق.
-الحمل:
أثناء فترة الحمل تحدث بعض التغيرات الهرمونية في جسم المرأة، والتى قد تؤدى إلى الشعور بالنعاس المستمر والرغبة فى النوم، وخصوصا أثناء ساعات النهار.
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