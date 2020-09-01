لايف ستايل

أسباب الشعور بالنعاس والرغبة المستمرة فى النوم

0 نشر
إيرينى بهجت 2020-09-01 10:03 0 تبليغ

Advertisements

وهناك بعض الأمراض التى تسبب الشعور بالنعاس، وفقا لما جاء فى "Health line"، منها:

-السكرى:

يتسبب السكرى فى بعض الحالات فى الإصابة باضطرابات النوم التى تشمل النعاس والرغبة فى النوم بشكل متزايد، أو الأرق وفقدان القدرة على النوم.

-الاكتئاب والتوتر:

من أبرز الحالات المسببة للشعور المستمر بالنعاس هو الإصابة بالاكتئاب، وارتفاع مستويات التوتر أو القلق، والتعرض للضغوطات النفسية، والتي من الممكن أن تؤدي إلى نوم الشخص لساعات طويلة، ولكن بشكل متقطع.

Advertisements

-قصور الغدة الدرقية:

يحدث نتيجة أسباب عدة منها أمراض المناعة الذاتية، ويؤدى إلى شعور المصاب بالكسل والخمول والنعاس المستمر، وعلى العكس تماما تتسبب زيادة نشاط الغدة الدرقية عن المستوى المطلوب فى الإصابة بالأرق.

-الحمل:

أثناء فترة الحمل تحدث بعض التغيرات الهرمونية في جسم المرأة، والتى قد تؤدى إلى الشعور بالنعاس المستمر والرغبة فى النوم، وخصوصا أثناء ساعات النهار.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أسباب الشعور بالنعاس والرغبة المستمرة فى النوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا