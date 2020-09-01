أسباب الشعور بالنعاس والرغبة المستمرة فى النوم

وهناك بعض الأمراض التى تسبب الشعور بالنعاس، وفقا لما جاء فى "Health line"، منها:

-السكرى:

يتسبب السكرى فى بعض الحالات فى الإصابة باضطرابات النوم التى تشمل النعاس والرغبة فى النوم بشكل متزايد، أو الأرق وفقدان القدرة على النوم.

-الاكتئاب والتوتر:

من أبرز الحالات المسببة للشعور المستمر بالنعاس هو الإصابة بالاكتئاب، وارتفاع مستويات التوتر أو القلق، والتعرض للضغوطات النفسية، والتي من الممكن أن تؤدي إلى نوم الشخص لساعات طويلة، ولكن بشكل متقطع.

Advertisements

-قصور الغدة الدرقية:

يحدث نتيجة أسباب عدة منها أمراض المناعة الذاتية، ويؤدى إلى شعور المصاب بالكسل والخمول والنعاس المستمر، وعلى العكس تماما تتسبب زيادة نشاط الغدة الدرقية عن المستوى المطلوب فى الإصابة بالأرق.

-الحمل:

أثناء فترة الحمل تحدث بعض التغيرات الهرمونية في جسم المرأة، والتى قد تؤدى إلى الشعور بالنعاس المستمر والرغبة فى النوم، وخصوصا أثناء ساعات النهار.